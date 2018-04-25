Alex Oxlade-Chamberlain Dünya Kupası'nı kaçıracak

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, 5-2 kazandıkları karşılaşmanın 15. dakikasında Aleksandar Kolarov ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun sezonu kapadığı kaydedildi.
Açıklamada, İngiltere Milli Takımı'nın orta sahasında da görev yapan futbolcunun Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği, konuyla ilgili milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in bilgilendirildiği paylaşıldı.
İngiliz futbolcu, sezon öncesinde Arsenal'dan 35 milyon sterlin bonservisle Liverpool'a transfer olmuştu.
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