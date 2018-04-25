Arsene Wenger teknik direktörlüğü bırakmayacak!

Arsene Wenger, yarın Arsenal'in Atletico Madrid'i ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçı öncesi Emirates Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kulüpten ayrıldıktan sonra ne planladığına ilişkin, "Doğrusu ne yapacağımı bilmiyorum. Bir süre dinlenecek miyim, bilmiyorum. Kesin olan şu ki çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
1996'dan bu yana başkent ekibinde görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, beş gün önce yaptığı görevden ayrılma açıklamasının zamanlamasını kendinin belirlemediğini belirtti.
Londra ekibiyle Premier Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan Wenger, İngiltere Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.
Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!
En büyük hayalini dile getirdi
Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu
Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı
Şekip Mosturoğlu: Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalıdır
Burak Yılmaz'ın yeni takımı...
Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor
Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı
Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı
Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a 4 yıllık imza
Okuyucu Yorumları 0 yorum