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Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de arsa hediye edecek!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

Bu sezon Avrupa'nın en formda isimlerinden olan Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'a verilen hediye şaşırttı. Suudi Arabistan'ın, Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah'a Mekke'de arsa hediye etmeye karar verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de arsa hediye edecek!

Kutsal Başkent Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Fehd Ruki, Suudi Arabistan'ın yerel gazetesi Sabak'ta yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan makamları, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a Mekke'de arsa hediye edilmesi kararı alındığını belirtti.

Arsa için Salah'ın taleplerine ve yasalara uygun olarak bazı seçeneklerin masada olduğunu ifade eden Ruki, "Salah'a Mekke'de harem bölgesi dışında bir arsa verilebilir. Ya da bu arsa onun adına vakfedilerek, buraya cami yapılması gibi buna benzer vakıf işleri için bağışlanabilir. Ya da Salah, bu arsanın mali değerinden istifade etmek isterse satılıp kendisine bedeli teslim edilebilir." dedi.

Hediyenin Mohamed Salah gibi öncü gençlere destek amacı taşıdığını kaydeden Ruki, "Hediye, İngiltere'de İslam'ın hoşgörü mesajını yayan iyi örneklerden biri olan Mısırlı yıldızın güzel ahlakını ve yüce değerlerini onurlandırmak adına verildi." ifadelerini kullandı.

PFA tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Salah, bu ödülü alan ilk Mısırlı, 2015-2016 yılı ödülünü kazanan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'den sonra ise ikinci Arap ve Afrikalı oyuncu oldu.

Dün oynanan ve Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçındaki üstün performansıyla Salah, dünya basınında gündeme oturdu.

Liverpool'un sezon öncesinde Roma'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren attığı 10 golle takımının başarısına büyük katkıda bulunurken, İngiliz ekibinde tek sezonda Avrupa kulvarında 10 gole ulaşan ilk futbolcu olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
mohamed salah liverpool

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Neden bizden böyle adamlar çıkmaz ? çünkü yetenek önemli değil bizde , tanıdığın varsa yıldızsın...
onca ihiyacı varken size müslüman demeye bin şahit lazım şu reklam işini geçin artık ihtiyaçları olana dönün
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