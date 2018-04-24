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Cristiano Ronaldo için bomba iddia!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.04.2018 21:59 | Son Güncelleme

İngiliz basını yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski takımı Manchester United ile anlaştığını yazdı. İddiaya göre; Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu almak için 175 milyon euro + Paul Pogba'yı verecek.

Cristiano Ronaldo için bomba iddia!

İngiliz medyası, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a döndürecek anlaşmayla ilgili detayları paylaştı. TEAMtalk'un haberine göre; Manchester United, Ronaldo'yu "175 milyon euro + Pogba" karşılığında transfer edecek.

Haberin devamında Mourinho ile Pogba'nın arasının, Pogba'nın son maçlarda yükselen performansına rağmen hala barışmadığından da bahsedildi.

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Manchester United real madrid Paul Pogba

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