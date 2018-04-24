Cristiano Ronaldo için bomba iddia!

İngiliz medyası, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a döndürecek anlaşmayla ilgili detayları paylaştı. TEAMtalk'un haberine göre; Manchester United, Ronaldo'yu "175 milyon euro + Pogba" karşılığında transfer edecek.

Haberin devamında Mourinho ile Pogba'nın arasının, Pogba'nın son maçlarda yükselen performansına rağmen hala barışmadığından da bahsedildi.