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İngiltere'de yılın futbolcusu Mohamed Salah

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Liverpool'daki ilk sezonunda harikalar yaratan Mohamed Salah, PFA tarafından Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi.

İngiltere'de yılın futbolcusu Mohamed Salah

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Salah, Manchester City'den Kevin De Bruyne, Leroy Sane, David Silva, Tottenham'dan Harry Kane ve Manchester United'dan David de Gea'nın arasından sıyrılarak ödüle layık görüldü.

Premier Lig'in 38 hafta süren sezonlarını 31 golle tamamlayan Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in paylaştığı rekora, sezonun bitimine 3 hafta kala ortak olan Salah, ödülü kazanan ilk Mısırlı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

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mohamed salah liverpool Premier Lig

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