SPOR

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.04.2018 23:28 | Son Güncelleme

Chelsea Taraftar TV'nin sunucularından Sophie Rose, seksiliği ve cüretkar pozlarıyla dikkat çeken bir isim.

Sophie Rose'un yakın zamanda yaptığı çıkış, İngiltere'de en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

1 / 15

İngiltere'nin en seksi taraftarı olarak gösterilen Chelsea Taraftar TV'nin sunucularından Sophie Rose, son dönemlerde giderek yaygınlaşan taraftar kanallarının en gözde simalarından biri.

İngiltere'nin en seksi taraftarı olarak gösterilen Chelsea Taraftar TV'nin sunucularından Sophie Rose, son dönemlerde giderek yaygınlaşan taraftar kanallarının en gözde simalarından biri.
2 / 15

Ancak güzel sunucu, bu defa seksi pozlarından çok şok bir çıkışıyla gündeme geldi.

Ancak güzel sunucu, bu defa seksi pozlarından çok şok bir çıkışıyla gündeme geldi.
3 / 15

Modellik de yapan seksi güzel, menajer Antonio Conte'yi başarısız geçen sezonun ardından istifaya davet etti.

Modellik de yapan seksi güzel, menajer Antonio Conte'yi başarısız geçen sezonun ardından istifaya davet etti.
4 / 15

Conte hakkında çok ağır sözler kullanan Rose, "Açıkçası b.. gibi bir sezon oldu." sözleriyle olan yarattı.

Conte hakkında çok ağır sözler kullanan Rose, "Açıkçası b.. gibi bir sezon oldu." sözleriyle olan yarattı.
5 / 15

26 yaşındaki güzel, Conte'nin yerine geçmesi gereken isminse Jose Mourinho'dan başkası olmadığını söyledi.

26 yaşındaki güzel, Conte'nin yerine geçmesi gereken isminse Jose Mourinho'dan başkası olmadığını söyledi.
6 / 15

Bu çıkışıyla gündem yaratan Rose, Instagram'da tam 82 bin takipçiye sahip.

Bu çıkışıyla gündem yaratan Rose, Instagram'da tam 82 bin takipçiye sahip.
7 / 15

İşte seksi güzelin binlerce yorum ve beğeni alan fotoğrafları...

İşte seksi güzelin binlerce yorum ve beğeni alan fotoğrafları...
8 / 15

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
9 / 15

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
10 / 15

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
11 / 15

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
12 / 15

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
13 / 15

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
14 / 15

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
15 / 15

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chelsea Sophie Rose

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin sezonu kapattı!

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin sezonu kapattı!

Kayseri Erciyesspor 0 - 10 Yeni Orduspor

Kayseri Erciyesspor 0 - 10 Yeni Orduspor

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı!

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Chelsea, Southampton'ı 2-0 yendi ve FA Cup finaline yükseldi

Chelsea, Southampton'ı 2-0 yendi ve FA Cup finaline yükseldi

Stoke City 1 - 1 Burnley (Maç özeti)

Stoke City 1 - 1 Burnley (Maç özeti)

Manchester United 2 - 1 Tottenham (Maç özeti)

Manchester United 2 - 1 Tottenham (Maç özeti)

WBA 2 - 2 Liverpool (Maç özeti)

WBA 2 - 2 Liverpool (Maç özeti)

Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 1 yıl dinlenecek

Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 1 yıl dinlenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.