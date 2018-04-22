Sophie Rose'un yakın zamanda yaptığı çıkış, İngiltere'de en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
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İngiltere'nin en seksi taraftarı olarak gösterilen Chelsea Taraftar TV'nin sunucularından Sophie Rose, son dönemlerde giderek yaygınlaşan taraftar kanallarının en gözde simalarından biri.
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Ancak güzel sunucu, bu defa seksi pozlarından çok şok bir çıkışıyla gündeme geldi.
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Modellik de yapan seksi güzel, menajer Antonio Conte'yi başarısız geçen sezonun ardından istifaya davet etti.
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Conte hakkında çok ağır sözler kullanan Rose, "Açıkçası b.. gibi bir sezon oldu." sözleriyle olan yarattı.
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26 yaşındaki güzel, Conte'nin yerine geçmesi gereken isminse Jose Mourinho'dan başkası olmadığını söyledi.
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Bu çıkışıyla gündem yaratan Rose, Instagram'da tam 82 bin takipçiye sahip.
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İşte seksi güzelin binlerce yorum ve beğeni alan fotoğrafları...
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Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
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Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
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Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
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Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
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Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
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Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
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Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
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Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti
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