Sophie Rose'un yakın zamanda yaptığı çıkış, İngiltere'de en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

1 / 15 İngiltere'nin en seksi taraftarı olarak gösterilen Chelsea Taraftar TV'nin sunucularından Sophie Rose, son dönemlerde giderek yaygınlaşan taraftar kanallarının en gözde simalarından biri.

2 / 15 Ancak güzel sunucu, bu defa seksi pozlarından çok şok bir çıkışıyla gündeme geldi.

3 / 15 Modellik de yapan seksi güzel, menajer Antonio Conte'yi başarısız geçen sezonun ardından istifaya davet etti.

4 / 15 Conte hakkında çok ağır sözler kullanan Rose, "Açıkçası b.. gibi bir sezon oldu." sözleriyle olan yarattı.

5 / 15 26 yaşındaki güzel, Conte'nin yerine geçmesi gereken isminse Jose Mourinho'dan başkası olmadığını söyledi.

6 / 15 Bu çıkışıyla gündem yaratan Rose, Instagram'da tam 82 bin takipçiye sahip.

7 / 15 İşte seksi güzelin binlerce yorum ve beğeni alan fotoğrafları...

8 / 15 Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

9 / 15 Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

10 / 15 Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

11 / 15 Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

12 / 15 Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

13 / 15 Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

14 / 15 Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti