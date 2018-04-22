SPOR

Chelsea, Southampton'ı 2-0 yendi ve FA Cup finaline yükseldi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

İngiltere FA Cup yari finalinde Chelsea, Southampton ile karşı karşıya geldi. Southampton'ı 2-0 mağlup eden Chelsea, FA Cup'ta finale yükseldi.

Chelsea, Southampton'ı 2-0 yendi ve FA Cup finaline yükseldi

Southampton'ı 2-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale yükseldi.

Kupadaki yarı final müsabakasında Chelsea ile Southampton, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Olivier Giroud'nun 46 ve Alvaro Morata'nın 82. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Chelsea, adını finale yazdırdı

Chelsea böylece 19 Mayıs'ta oynanacak final maçında Manchester United'ın rakibi oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chelsea southampton fa cup

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

FETÖ'cü Enes Kanter'in Anıtkabir paylaşımı ortalığı karıştırdı!

FETÖ'cü Enes Kanter'in Anıtkabir paylaşımı ortalığı karıştırdı!

UEFA'dan Galatasaray açıklaması!

UEFA'dan Galatasaray açıklaması!

Barcelona'dan şok Arda Turan planı

Barcelona'dan şok Arda Turan planı

Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Yılmaz Vural'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Chelsea, Southampton'ı 2-0 yendi ve FA Cup finaline yükseldi

Chelsea, Southampton'ı 2-0 yendi ve FA Cup finaline yükseldi

Stoke City 1 - 1 Burnley (Maç özeti)

Stoke City 1 - 1 Burnley (Maç özeti)

Manchester United 2 - 1 Tottenham (Maç özeti)

Manchester United 2 - 1 Tottenham (Maç özeti)

WBA 2 - 2 Liverpool (Maç özeti)

WBA 2 - 2 Liverpool (Maç özeti)

Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 1 yıl dinlenecek

Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 1 yıl dinlenecek

Wenger, Arsenal'dan ayrılacağını açıkladı

Wenger, Arsenal'dan ayrılacağını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.