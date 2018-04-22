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Stoke City 1 - 1 Burnley (Maç özeti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

İngiltere liginde kümede kalma mücadelesi veren Stoke City, 35. haftada Burnley'yi ağırladı. Türkiye'deki futbolseverlerin Osmanlıspor ve Galatasaray'dan tanıdığı Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, 11. dakikada Stoke City'yi öne geçirdi. Fakat Burnley'den Ashley Barnes'ın 62. dakikadaki golüyle maç 1-1 sonuçlandı.

Stoke City 1 - 1 Burnley (Maç özeti)

Devre arasında tam 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, 4 aylık gol orucunu bugün Burnley karşısında bozdu.

Mücadelenin 11'nci dakikasında ceza yayının içinden kalecinin soluna doğru yaptığı düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Ndiaye, böylece İngiltere Premier Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

Ne var ki Senegalli futbolcunun bu golü, takımına galibiyeti getirmeye yetmedi. Karşılaşmanın 62'nci dakikasında Ashley Barnes'ın attığı gol Burnley'e 1-1'lik beraberliği getirirken maç da bu sonuçla bitti.

Son galibiyetini Galatasaray'da oynarken 22 Ocak'taki Kayserispor deplasmanında 3-1'lik skorla yaşayan Ndiaye, o gün bugündür takımıyla maç kazanamıyor.

Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçta Arsenal, West Ham United'ı sahasında 4-1 mağlup etti.

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