Stoke City 1 - 1 Burnley (Maç özeti)

Devre arasında tam 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, 4 aylık gol orucunu bugün Burnley karşısında bozdu.

Mücadelenin 11'nci dakikasında ceza yayının içinden kalecinin soluna doğru yaptığı düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Ndiaye, böylece İngiltere Premier Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

Ne var ki Senegalli futbolcunun bu golü, takımına galibiyeti getirmeye yetmedi. Karşılaşmanın 62'nci dakikasında Ashley Barnes'ın attığı gol Burnley'e 1-1'lik beraberliği getirirken maç da bu sonuçla bitti.

Son galibiyetini Galatasaray'da oynarken 22 Ocak'taki Kayserispor deplasmanında 3-1'lik skorla yaşayan Ndiaye, o gün bugündür takımıyla maç kazanamıyor.

Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçta Arsenal, West Ham United'ı sahasında 4-1 mağlup etti.