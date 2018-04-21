WBA 2 - 2 Liverpool (Maç özeti)

Karşılaşmaya konuk takım sürpriz bir golle başladı. Çok uzun süre sonra forma şansı bulan Ings, bu sezonki ilk golüyle Liverpool'u öne geçirdi. İkinci yarıda Salah yine sahneye çıktı ve bu sezonki 31. golüyle farkı ikiye çıkardı.
Mısırlı yıldız, böylece Ronaldo, Suarez ve Shearer'i yakaladı. Artık Premier Lig tarihin rekorunu kırması için 3 maçta bir gol Salah'a yetecek.
Ancak geçen hafta ManU'yu yenerek lige tutunan WBA, son 10 dakikada geri döndü. Önce Livermore ile umutlanan WBA, 87'de Rondo ile beraberliği yakaladı. Mücadele de bu sonuçla 2-2 sona erdi. Böylece Liverpool, 71 puana yükselirken, son şanslarını kullanan WBA 25 puanda...
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