Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 1 yıl dinlenecek

2015 yılında Liverpool'un başına geçen Jurgen Klopp sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı... Alman teknik adam kontratı bitene kadar Liverpool'da kalmaya kararlı görünüyor.

Liverpool'daki görevinin sona ermesinin ardından futbola 1 yıl ara vereceğini dile getiren Klopp birçok teknik adamdan daha erken emekli olacağını da söyledi. İlerleyen yaşlarına karşın hala çalışmaya devam eden teknik adamlara büyük saygı duyduğunu dile getiren Klopp; "Ancak ben yedek kulübesinde ölmek istemiyorum. Liverpool'daki görevim bittiğinde 1 yıl tatil yapacağım konusunda aileme söz verdim. Sonrasında ne olacağına ise bakacağız" dedi.

Bavyera ekibinin kendisiyle görüştüğü iddialarını kesin bir dille yalanlayan Klopp; "Çalıştırdığım hiçbir takımda sözleşmeme herhangi bir ayrılık maddesi koydurmadım... Bayern yönetimi hem böyle bir maddenin olmayışı hem de Liverpool'da mutlu olduğumu bildiğinden,, benimle hiç temasa geçmedi" diye konuştu...