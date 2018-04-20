Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 1 yıl dinlenecek

2015 yılında Liverpool'un başına geçen Jurgen Klopp sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı... Alman teknik adam kontratı bitene kadar Liverpool'da kalmaya kararlı görünüyor.
Liverpool'daki görevinin sona ermesinin ardından futbola 1 yıl ara vereceğini dile getiren Klopp birçok teknik adamdan daha erken emekli olacağını da söyledi. İlerleyen yaşlarına karşın hala çalışmaya devam eden teknik adamlara büyük saygı duyduğunu dile getiren Klopp; "Ancak ben yedek kulübesinde ölmek istemiyorum. Liverpool'daki görevim bittiğinde 1 yıl tatil yapacağım konusunda aileme söz verdim. Sonrasında ne olacağına ise bakacağız" dedi.
Bavyera ekibinin kendisiyle görüştüğü iddialarını kesin bir dille yalanlayan Klopp; "Çalıştırdığım hiçbir takımda sözleşmeme herhangi bir ayrılık maddesi koydurmadım... Bayern yönetimi hem böyle bir maddenin olmayışı hem de Liverpool'da mutlu olduğumu bildiğinden,, benimle hiç temasa geçmedi" diye konuştu...
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