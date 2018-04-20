Wenger, Arsenal'dan ayrılacağını açıkladı

Başkent ekibinde 1 Ekim 1996 tarihinden bu yana görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "dikkatli değerlendirmelerin ve kulüp yönetimiyle görüşmelerin" ardından teknik direktörlük görevini bırakmak için en doğru zamanın sezon sonu olduğunu ifade etti.
Arsenal'de unutulmaz yıllar geçirdiğini belirten Wenger, kulübün çalışanlarına, futbolculara, yönetime ve taraftarlara teşekkür etti. Londra ekibiyle Premier Lig'de üç şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.
Premier Lig'de altıncı sırada yer alan Wenger yönetimindeki Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finale çıkma başarısını gösterdi.
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