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Tüm takım kumarhanede yakalandı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

Premier Lig'de lider Manchester City'den 33 puan geride olan ve 6. sırada yer alan Arsenal'da tüm futbolcular kumarhanede görüntülendi.

Tüm takım kumarhanede yakalandı!

Premier Lig ekibi Arsenal'de futbolcular Londra’da takım halinde kumarhaneye gidip stres attılar. Barracuda isimli casinoya çarşamba gecesi giden 19 oyuncunun buradan çıkarken görüntülendikleri bildirildi.

Aaron Ramsey, Per Mertesacker, Nacho Monreal ve Hector Bellerin gibi isimlerin kumarhaneye giden heyet içerisinde yer aldıkları belirtildi.

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arsenal Premier Lig Barracuda

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