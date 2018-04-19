Marcos Alonso'ya üç maç ceza verildi!

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), ligde cumartesi günü oynanan Southampton maçında rakibi Shane Long'a yaptığı sert faul nedeniyle 27 yaşındaki İspanyol futbolcuya 3 maç ceza verdi.
Alonso, başkent temsilcisinin ligde Burnley ve Swansea City, Federasyon Kupası yarı finalinde de Southampton ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Chelsea, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Southampton'ı Olivier Giroud ve Eden Hazard'ın golleriyle 3-2 mağlup etmişti.
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