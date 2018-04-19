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Marcos Alonso'ya üç maç ceza verildi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Marcos Alonso, üç maç men cezası aldı.

Marcos Alonso'ya üç maç ceza verildi!

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), ligde cumartesi günü oynanan Southampton maçında rakibi Shane Long'a yaptığı sert faul nedeniyle 27 yaşındaki İspanyol futbolcuya 3 maç ceza verdi.

Alonso, başkent temsilcisinin ligde Burnley ve Swansea City, Federasyon Kupası yarı finalinde de Southampton ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Chelsea, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Southampton'ı Olivier Giroud ve Eden Hazard'ın golleriyle 3-2 mağlup etmişti.

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Marcos Alonso chelsea

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