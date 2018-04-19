Barry Douglas Wolverhampton'da değerini 10 milyon euroya çıkardı!

Aykut Kocaman'ın, çok düşük bedelle Konyaspor'a kazandırdığı Barry Douglas, İngiltere'de harikalar yaratırken, bir yandan da değerini katlıyor.
2015-2016 sezonunun devre arasında Aykut Kocaman'ın 200 bin euroya Konyaspor'a transfer ettirdiği Barry Douglas 2017 sezon sonunda 1 milyon euroya İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'e transfer oldu.
ŞİMDİ DEĞERİ 10 MİLYON EURO
İskoç futbolcu, Championship'te mücadele eden takımına, 4 gol 14 asistlik katkıile Premier Lige çıkmasına direkt katkı yaparak değerini 10'a katladı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun değeri 10 milyon euroya ulaştı.
(Skorer)
Attila Gökçe: 'Ali Koç'a Zidane'ı önerdiler'
Liverpool Salah'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor
UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray'ı ilgilendiren açıklama
Beşiktaş'a sürpriz golcü
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine gelecek isim belli oldu
Burak Yılmaz geri dönüyor
Galatasaray'da Yasin Öztekin bedavaya gidiyor
İsviçre'de şike depremi!
Eusebio Di Francesco: Cengiz Ünder tek kelime İtalyanca anlamıyor
Benzema'dan Valbuena açıklaması!
Gol attı diye bayıltana kadar dövdüler!
Bruma'yı Inter istiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum