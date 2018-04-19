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Barry Douglas Wolverhampton'da değerini 10 milyon euroya çıkardı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Sezon başında Atiker Konyaspor'dan İngiliz ekibi Wolverhampton'a transfer olan sol bek oyuncusu Barry Douglas, takımına büyük katkı sağladı. "Türkiye'ye alışamadım" diyerek Konyaspor'dan 1 milyon euroya ayrılarak İngiltere'ye giden Barry Douglas'ın değeri 10 milyon euroya ulaştı.

Barry Douglas Wolverhampton'da değerini 10 milyon euroya çıkardı!

Aykut Kocaman'ın, çok düşük bedelle Konyaspor'a kazandırdığı Barry Douglas, İngiltere'de harikalar yaratırken, bir yandan da değerini katlıyor.

2015-2016 sezonunun devre arasında Aykut Kocaman'ın 200 bin euroya Konyaspor'a transfer ettirdiği Barry Douglas 2017 sezon sonunda 1 milyon euroya İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'e transfer oldu.

ŞİMDİ DEĞERİ 10 MİLYON EURO

İskoç futbolcu, Championship'te mücadele eden takımına, 4 gol 14 asistlik katkıile Premier Lige çıkmasına direkt katkı yaparak değerini 10'a katladı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun değeri 10 milyon euroya ulaştı.

(Skorer)

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Anahtar Kelimeler:
Barry Douglas Wolverhampton Wanderers Atiker Konyaspor aykut kocaman

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