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Cenk Tosun, Oğuzhan transferi için devrede

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Everton formasıyla gollerini sıralayan Cenk Tosun'un, Oğuzhan Özyakup transferinde aracılık yaptığı öne sürüldü.

Cenk Tosun, Oğuzhan transferi için devrede

Beşiktaş'la olan sözleşmesini uzatan ve sezon başında ve devre arasında birçok talibi olan kaptan Oğuzhan Özyakup için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Avrupa'nın önde gelen takımlarının peşinde olduğu Oğuzhan Özyakup'un, yeni sezonda Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'a transfer olacağı öne sürüldü. İki arkadaşın yeniden aynı takımda buluşacağını belirten Ada gazeteleri, Oğuzhan’ın da eski arkadaşıyla oynamak istediğini öne sürdü.

Cenk Tosun'un da bu transfer için aracılık yaptığı ve Oğuzhan Özyakup'u ikna etmek için temaslarda bulunduğu belirtildi... Oğuzhan Özyakup transferinin nasıl ve ne şekilde sonuçlanacağı şimdiden büyük merak konusu. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun oğuzhan özyakup everton Beşiktaş

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