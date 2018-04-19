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Van Gaal Rafael'i bir dakikada sildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Brezilyalı futbolcu Rafael, Hollandalı teknik adam Van Gaal ile bir dakikalık toplantı sonrasında Manchester United kariyerinin bittiğini ileri sürdü.

Van Gaal Rafael'i bir dakikada sildi

Brezilyalı futbolcu Rafael da Silva, Hollandalı teknik adam Louis van Gaal'in bir dakika süren toplantıda Manchester United kariyerini bitirdiğini iddia etti.

İngiliz ekibinden 2015 yılında ayrılan ve kariyerini Fransa'nın Olympique Lyon takımında sürdüren 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 7 yıl forma giydiği Manchester United'dan ayrılma sürecini gazetecilerle paylaştı.

Alex Ferguson döneminde Manchester United ile 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Rafael, 2014 yılında takımın başına geçen Van Gaal'in Brezilyalı futbolcuları sevmediğini söyleyerek kendisini takımdan gönderdiğini savundu.

"Görüşme bir dakika sürdü"
İngiliz temsilcisinde ilk sezonunu geçiren Hollandalı çalıştırıcı tarafından odasına çağrıldığını aktaran Rafael, "Görüşme bir dakika sürdü. Bana ayrılabilirsin dedi. Gitmem zaman aldı. Benim için üzücüydü çünkü Manchester United ile ilgili her şeyi çok seviyordum." ifadelerini kullandı.

Van Gaal'in göreve gelmesinin ardından bir sezon daha Manchester United'da kalan Brezilyalı futbolcu, 11 maçta forma şansı bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
van gaal rafael Manchester United

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