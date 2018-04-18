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Joey Barton Fleetwood Town'ın teknik direktörü oluyor!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

İngiltere 3. Futbol Ligi (League One) ekibi Fleetwood Town'da teknik direktörlük görevi için Joey Barton ile anlaşma sağlandı.

Joey Barton Fleetwood Town'ın teknik direktörü oluyor!

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İngiliz Barton ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Barton'ın teknik direktörlük görevini 2 Haziran'dan itibaren John Sheridan'dan devralacağı belirtildi.

İlk teknik adamlık deneyimini yaşayacak Barton, 26 Mart 2006-13 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan karşılaşmalara bin 260 kez bahis oynadığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası almıştı. Nisan 2017'de başlayan cezası daha sonra 5 ay düşürülen Barton, 2 Haziran itibarıyla sahalara dönebilecek.

Futbolculuk dönemindeki agresif tavırlarıyla akıllarda yer eden Barton, Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Olympique Marsilya, Rangers ve son olarak Burnley'de forma giymişti.

Fleetwood Town, ligde 43 hafta sonunda topladığı 54 puanla 14. sırada bulunuyor.

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joey barton Fleetwood Town

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