İlkay Gündoğan sır gibi sakladığı aşkı Catherine Ramos

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, yeşil sahalardaki başarısını aşk hayatına da taşıdı.

İlkay Gündoğan, Catherine Ramos ile aşk yaşıyor

1 / 17 Sır gibi saklanılan aşk ortaya çıktı Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gündoğan, son dönemdeki performansıyla hepimizin gururu oldu. 27 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın birkaç aydır aşk hayatında da son derece mutlu olduğu ortaya çıktı.

2 / 17 Sır gibi saklanılan aşk ortaya çıktı Takvim'in haberine göre özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Gündoğan, gönlünü 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos'a kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan gurbetçi yıldız ile güzel manken, Gündoğan'ın yoğun temposundan fırsat buldukça sık sık Dubai'de buluşuyor.

3 / 17 Sır gibi saklanılan aşk ortaya çıktı Son olarak Şubat'ın ilk haftasında birlikte Dubai'de tatilde olan genç çift, sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçındı. Ukraynalı model, sosyal medyada isim vermeden İlkay Gündoğan'a olan aşkını ise ilan etti.

4 / 17 Sır gibi saklanılan aşk ortaya çıktı Kendisine gelen güllerin fotoğrafını paylaşan Catherine Ramos, bu karenin altına 'GN' yazarak aşkının soyadına gönderme yaptı.

5 / 17 Sır gibi saklanılan aşk ortaya çıktı Ukraynalı model, "2017, benim için çok farklı bir yıl oldu. Biri hayatımdan çıktı ve biri de hayatıma sonsuza dek kalmak için girdi" diyerek İlkay Gündoğan'la ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin de sinyalini verdi.

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7 / 17 Sır gibi saklanılan aşk ortaya çıktı 26 yaşındaki Ukraynalı güzel, dünyaca ünlü birçok markanın modelliğini yapıyor. Ramos, Rusça'nın yanı sıra İngilizce ve İspanyolca biliyor.

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