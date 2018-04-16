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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

1 / 14 İngiltere'de tüm sezonu lider geçiren Manchester City, bitime haftalar kalan en büyük rakibi Manchester United'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk ipini göğüsledi.

2 / 14 Ligde küme düşmemek için mücadele veren Stoke City'nin ünlü santraforu Peter Crouch, Twitter hesabından şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'yi kutlayarak, "Tebrikler, bu sezon tam bir köpek balığı gibiydiniz" yazdı.

3 / 14 Crouch'un centilmen tweet'ine cevap veren bir City taraftarının yazdıkları ise hayrete düşüren cinstendi.

4 / 14 Ünlü oyuncuya teşekkür eden taraftar, bu jestine karşılık olarak bundan sonra mastürbasyon yaparken Peter Crouch'un eşini düşünmeyi bırakacağını söyledi.

5 / 14 Herkes bu cevabın şaşkınlığını yaşarken Peter Crouch'tan taraftara cevap geldi ve ünlü oyuncu, "Bu harika olur dostum" yazarak Twitter'ı adeta salladı.

6 / 14 Hem City taraftarının hem de Crouch'un tweet'i binlerce beğeni aldı.

7 / 14 Peter Crouch, model Abbey Clancy ile 2011 yılından beri evli.

8 / 14 Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

9 / 14 Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

10 / 14 Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

11 / 14 Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

12 / 14 Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

13 / 14 Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'