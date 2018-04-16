Bu diyalog, sosyal medyada binlerce etkileşim ve beğeni aldı.
Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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İngiltere'de tüm sezonu lider geçiren Manchester City, bitime haftalar kalan en büyük rakibi Manchester United'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk ipini göğüsledi.
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Ligde küme düşmemek için mücadele veren Stoke City'nin ünlü santraforu Peter Crouch, Twitter hesabından şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'yi kutlayarak, "Tebrikler, bu sezon tam bir köpek balığı gibiydiniz" yazdı.
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Crouch'un centilmen tweet'ine cevap veren bir City taraftarının yazdıkları ise hayrete düşüren cinstendi.
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Ünlü oyuncuya teşekkür eden taraftar, bu jestine karşılık olarak bundan sonra mastürbasyon yaparken Peter Crouch'un eşini düşünmeyi bırakacağını söyledi.
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Herkes bu cevabın şaşkınlığını yaşarken Peter Crouch'tan taraftara cevap geldi ve ünlü oyuncu, "Bu harika olur dostum" yazarak Twitter'ı adeta salladı.
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Hem City taraftarının hem de Crouch'un tweet'i binlerce beğeni aldı.
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Peter Crouch, model Abbey Clancy ile 2011 yılından beri evli.
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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