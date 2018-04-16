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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

Manchester City ligin bitmesine 5 hafta kala Premir Ligde şampiyonluğunu ilan ederken ünlü oyuncu Peter Crouch'un Twitter'a yazdığı tebrik mesajı ortaya ilginç bir diyalog çıkmasına sebep oldu.

Bu diyalog, sosyal medyada binlerce etkileşim ve beğeni aldı.

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

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İngiltere'de tüm sezonu lider geçiren Manchester City, bitime haftalar kalan en büyük rakibi Manchester United'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk ipini göğüsledi.

İngiltere'de tüm sezonu lider geçiren Manchester City, bitime haftalar kalan en büyük rakibi Manchester United'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk ipini göğüsledi.
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Ligde küme düşmemek için mücadele veren Stoke City'nin ünlü santraforu Peter Crouch, Twitter hesabından şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'yi kutlayarak, "Tebrikler, bu sezon tam bir köpek balığı gibiydiniz" yazdı.

Ligde küme düşmemek için mücadele veren Stoke City'nin ünlü santraforu Peter Crouch, Twitter hesabından şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'yi kutlayarak, "Tebrikler, bu sezon tam bir köpek balığı gibiydiniz" yazdı.
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Crouch'un centilmen tweet'ine cevap veren bir City taraftarının yazdıkları ise hayrete düşüren cinstendi.

Crouch'un centilmen tweet'ine cevap veren bir City taraftarının yazdıkları ise hayrete düşüren cinstendi.
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Ünlü oyuncuya teşekkür eden taraftar, bu jestine karşılık olarak bundan sonra mastürbasyon yaparken Peter Crouch'un eşini düşünmeyi bırakacağını söyledi.

Ünlü oyuncuya teşekkür eden taraftar, bu jestine karşılık olarak bundan sonra mastürbasyon yaparken Peter Crouch'un eşini düşünmeyi bırakacağını söyledi.
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Herkes bu cevabın şaşkınlığını yaşarken Peter Crouch'tan taraftara cevap geldi ve ünlü oyuncu, "Bu harika olur dostum" yazarak Twitter'ı adeta salladı.

Herkes bu cevabın şaşkınlığını yaşarken Peter Crouch'tan taraftara cevap geldi ve ünlü oyuncu, "Bu harika olur dostum" yazarak Twitter'ı adeta salladı.
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Hem City taraftarının hem de Crouch'un tweet'i binlerce beğeni aldı.

Hem City taraftarının hem de Crouch'un tweet'i binlerce beğeni aldı.
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Peter Crouch, model Abbey Clancy ile 2011 yılından beri evli.

Peter Crouch, model Abbey Clancy ile 2011 yılından beri evli.
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'

Peter Crouch'a skandal mesaj! 'Mastürbasyon yaparken karını düşünmeyeceğim'
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peter crouch Abbey Clancy

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