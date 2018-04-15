Manchester City Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti

Premier Lig'in 34. haftasında West Bromwich Old Trafford'da Manchester Uinted'ı 1-0 yendi ve bu sonuçla Manchester City'nin şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

ManU geçtiğimiz hafta derbide City'i 3-2 mağlup ederek ezeli rakibinin şampiyonluk hevesini kursağında bırakmıştı ancak bu hafta West Bromwich'e evinde 1-0 kaybederek rakiplerinin şampiyonluğunu ilan etmesini sağladılar.

Ligin son sırasındaki West Bromwich'e 3 puanı getiren gol 73. dakikada Jay Rodriguez'den geldi.

ARSENAL DA MAĞLUP

Günün diğer maçında ise Arsenal deplasmanda Newcastle United'a 2-1 yenildi. Lacazette ile öne geçen 'Topçular'ı yıkan isimler Perez ve Ritchie oldu.