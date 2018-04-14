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Southampton 2 - 3 Chelsea (Maç özeti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 34. haftasındaki Southampton-Chelsea maçı nefes kesti. Southampton karşısında son 20 dakikaya 2-0 yenik giren Chelsea, Giroud ile uyandı ve 8 dakikada 3-2'yi buldu

Southampton 2 - 3 Chelsea (Maç özeti)

Zorlu bir dönemden geçen Southampton, güçlü rakibi karşısında 21. dakikada Tadic ile 1-0 öne geçti. 60. dakikada Bednarek farkı ikiye çıkaran isim oldu. Chelsea'yi uyandıran isim ise 61. dakikada Morata'nın yerine oyuna giren Giroud oldu.

Fransız yıldız, 70. dakikada geri dönüşün fitilini ateşleyen gole imza attı. 74'te Hazard klasını konuşturdu ve skora dengeyi getirdi. 78'de ise maçın yıldızı Giroud bir kez daha sahneye çıktı ve Maviler'e 3-2'lik galibiyeti getiren gole imza attı.

Maçı da 3-2 kazanan Chelsea, puanını 60'a çıkardı ve 5. sıradaki yerini korudu. Southampton ise eilndeki maçı vererek 28 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea southampton Premier Lig

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