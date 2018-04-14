Cenk Tosun'un kurtardığı gol (Swansea-Everton canlı izle)

Cenk Tosun, Swansea-Everton maçına da damga vurdu. Attığı gollerle Everton'ı taşıyan isim olan Cenk Tosun, bu kez savunmada öne çıktı. Swansea ile oynanan maçın 22. dakikasında kornerden gelen topu çizgi üzerinde çıkaran Cenk Tosun, Everton'ın yiyeceği golü önledi.

Everton, 43. dakikada Kyle Naughton'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Cenk Tosun'un Premier Lig'de forma giydiği 10 maçta 4 golü bulunuyor.