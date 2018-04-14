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Mesut Özil köpeği bile şaşırttı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

Arsenal forması giyen Mesut Özil, sadece futbolseverleri değil hayvanları da şaşırtıyor.

Evde televizyon izleyen köpek, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in korner atışından sonra topu evde sandı. Küçük köpeğin bu girişimi, sosyal medyada bir hayli yankı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil arsenal

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