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Salah, Premier Lig'de üst üst 3. kez ayın oyuncusu seçilen ilk oyuncu oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Liverpool'da forma giyen Mısırlı Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig'de bir rekora daha imza attı.

Salah, Premier Lig'de üst üst 3. kez ayın oyuncusu seçilen ilk oyuncu oldu

Kasım ve şubattan sonra martta da ayın oyuncusu seçilen Salah, Premier Lig tarihinde bir sezonda bu ödülü 3 kez alan ilk futbolcu oldu.

Salah, mart ayında rakip fileleri 6 kez havalandırırken, altın ayakkabı yarışında da ligde attığı 29 golle Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile zirvede yer alıyor.

Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun'un (Everton) yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
böcek liverpool Premier Lig

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