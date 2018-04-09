Premier Lig'de mart ayının futbolcusu Salah

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, mart ayının oyuncusu seçildi.



Profesyonel Futbolcular Birliği'nden (PFA) yapılan açıklamada, Premier Lig'de mart ayında oynadığı 4 maçta 6 gol atan ve 2 asist yapan Salah'ın taraftarlar tarafından yüzde 80 oyla birinci seçildiği belirtildi.



Diğer adaylardan Tottenham forması giyen Dele Alli oyların yüzde 5'ini, Jan Vertonghen, Son Heung-min ve Manchester City'den Leroy Sane yüzde 4'ünü, Manchester ekibinden David Silva ise yüzde 3'ünü aldı.



Salah, bu sezon kasım, aralık ve şubat aylarından sonra 4. kez bu ödüle layık görüldü.

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