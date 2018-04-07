Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu
07 Nisan 2018 | 17:06
Everton-Liverpool derbisine Cenk Tosun damgasını vurdu! İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Cenk Tosun'un 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Everton-Liverpool maçı nefesleri kesti. Merseyside Derbisi'nde Cenk Tosun 78 ve 87. dakikalarda iki önemli gol pozisyonundan yararlanamadı ve Everton-Liverpool maçı 0-0 bitti. Everton-Liverpool maçının özeti ve tüm detayları MYNET.COM'da...
Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Premier Lig'in 33. haftasında Merseyside Derbisi'nde Liverpool'u ağırladı. Everton-Liverpool derbisine milli futbolcumuz Cenk Tosun kaçırdığı gollerle damga vurdu. Önce 78. dakikada Baines'in sol kanattan yerden açtığı ortaya vuramayan Cenk, mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.
Daha sonra 87. dakikada Walcott'un ortasında altı pas içinden kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, topu ağlarla buluşturamadı. 90 dakika sahada kalan Cenk Tosun gösterdiği performansla alkış aldı. Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 67'ye çıkarttı ve 3. sıradaki yerini korudu. Everton ise 41 puanla 9. sırada yer aldı.
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