Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Premier Lig'in 33. haftasında Merseyside Derbisi'nde Liverpool'u ağırladı. Everton-Liverpool derbisine milli futbolcumuz Cenk Tosun kaçırdığı gollerle damga vurdu. Önce 78. dakikada Baines'in sol kanattan yerden açtığı ortaya vuramayan Cenk, mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.



Daha sonra 87. dakikada Walcott'un ortasında altı pas içinden kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, topu ağlarla buluşturamadı. 90 dakika sahada kalan Cenk Tosun gösterdiği performansla alkış aldı. Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 67'ye çıkarttı ve 3. sıradaki yerini korudu. Everton ise 41 puanla 9. sırada yer aldı.

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