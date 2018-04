Marouane Fellaini Türkiye'den vazgeçti

Weiche Flensburg 1-0 Germania Egestorf Hansa Rostock 1-1 Unterhaching

-

Magdeburg 0-0 Karlsruher SC

-

Paderborn 3-0 Carl Zeiss Jena Preussen Münster 1-0 Wehen Wiesbaden

-

Sonnenhof Grossaspach 1-0 Sportfreunde Lotte

-

Würzburger Kickers 0-0 Fortuna Köln Köln II 1-2 Alemannia Aachen

-

Rot-Weiss Essen 0-1 Rödinghausen

-

Uerdingen 3-0 Rot-Weiss Oberhausen Wattenscheid 09 2-0 Mönchengladbach II

-

Wiedenbrück 2-0 Westfalia Rhynern

-

Wuppertaler SV 0-2 TuS Erndtebrück Bayreuth 1-0 Nürnberg II

-

Eichstatt 3-0 Schalding-Heining

-

Garching 0-1 Ingolstadt II Greuther Fürth II 1-1 Seligenporten

-

Pipinsried 0-0 1860 Rosenheim

-

Schweinfurt 1-2 1860 München Unterföhring 0-1 Illertissen Eintracht Stadtallendorf 0-1 Kickers Offenbach

-

Freiburg II 1-0 Röchling Völklingen

-

FSV Frankfurt 0-2 Ulm 1846 Mainz 05 II 0-0 Hessen Kassel

-

Wormatia Worms 1-1 Steinbach Hertha Berlin II 0-1 VfB Auerbach

-

Luckenwalde 0-3 Oberlausitz

-

Viktoria Berlin 1-1 Chemie Leipzig RB Leipzig U19 1-0 Eintracht Braunschw. U19

-

Wolfsburg U19 2-2 St. Pauli U19 Vllaznia Shkoder 3-0 Lushnja

-

Luftetari Gjirokaster 0-0 Teuta Durres Wolfsberger AC II 1-0 Kalsdorf Stadlau 2-0 Amstetten Vitebsk 0-1 Shakhtyor Soligorsk Heist (K) 0-5 Genk (K) Sparta Prag 1-0 Dukla Prag Pisek 0-0 Jiskra Domazlice Hebei China Fortune 2-0 Changchun YaTai Hangzhou Greentown 2-0 Heilongjiang Lava Spring

-

Meizhou Meixian Techand 2-1 Dalian Transcendence Dalum 0-0 Bronshoj BK Hvidovre 1-2 Kjellerup

-

Middelfart 1-1 Ringkobing IF Bali United Pusam 1-1 Perseru Serui Alashkert 2-1 Ararat Yerevan FC Flora Tallinn 0-0 Narva Trans VPS 1-0 Inter Turku Laval 0-0 Grenoble Golden Arrows 0-0 Free State Stars

-

Kaizer Chiefs 0-0 Chippa United Sesvete U19 1-0 Cibalia U19 HHC Hardenberg 1-0 Excelsior Maassluis

-

Kozakken Boys 0-0 Lisse Everton 0-0 Liverpool Barnsley 3-2 Sheffield United

-

Norwich City 3-1 Aston Villa Ebbsfleet United 2-2 Macclesfield Town Blackburn Rovers U18 3-1 Sunderland U18

-

Middlesbrough U18 2-3 Manchester United U18 Aston Villa U18 0-2 Brighton & Hove Alb. U18 Padideh Khorasan 0-0 Persepolis

-

Zob Ahan 1-0 Sepidrood Rasht Degerfors 1-2 Halmstad Atvidaberg 0-0 Ljungskile

-

Eskilsminne 1-0 Kristianstads FF

-

Grebbestads IF 0-0 Oskarshamns AIK Tvaaker 0-1 Utsiktens BK Skelleftea 0-3 Vasteras SK FK

-

Umea FC 1-1 Sandvikens IF Benevento 0-0 Juventus Ascoli 1-0 Carpi

-

Cremonese 0-0 Foggia Calcio

-

FC Bari 1908 0-0 Salernitana Palermo 0-0 Pescara

-

Parma 0-0 Frosinone

-

Spezia 0-0 Empoli Ternana 0-0 Cittadella Cuneo 0-0 Arezzo

-

Lucchese 0-1 Arzachena

-

Monza 0-0 Pontedera Olbia 1905 0-0 Livorno

-

Viterbese Castrense 0-0 Alessandria Spartaks Jurmala 2-0 Metta / LU Riga Ferencvaros 1-0 Mezokövesd-Zsory Kuala Lumpur FA 0-0 Selangor FA

-

PKNS FC 0-0 Perak Tanta FC 0-1 El Entag El Harby Lokomotiv Tashkent 0-1 Kokand-1912 Garbarnia Krakow 0-0 Kluczbork Avangard Kursk 0-0 Dinamo St. Petersburg

-

Khimki 0-1 FK Orenburg

-

Volgar Astrakhan 0-0 Sibir Novosibirsk Khimik Novomoskovsk 0-0 Zvezda Ryazan

-

Metallurg Lipetsk 1-1 Energomash Belgorod

-

Sokol Saratov 0-2 Saturn Ramenskoye Strogino 0-0 Zorkiy Tekstilshchik 2-1 Dinamo St. Petersburg II DPMM FC 2-0 Home United Ankaran Hrvatini 0-0 Gorica Suphanburi 1-1 Buriram United

-

Thai Port FC 0-2 Bangkok United

-

Ubon UMT 0-0 Ratchaburi Trabzonspor 0-0 Kayserispor Adana Demirspor 1-1 Manisaspor

-

MKE Ankaragücü 2-2 Giresunspor Bayrampaşa 0-1 Halide Edip Adıvar SK

-

Çatalcaspor 0-0 Bayburt Grup Özel İdare

-

Yomraspor 0-0 Erbaaspor Ankara Demirspor 5-0 24 Erzincanspor

-

Darıca Gençlerbirliği 2-0 Yeşil Bursa

-

Erokspor 0-0 Kırıkhanspor Tire 1922 1-0 Turgutluspor Sultanbeyli Belediyespor 2-2 Tekirdağspor Hatayspor 1-0 Sarıyer

-

Keçiörengücü 0-0 İnegölspor Desna 0-0 Arsenal Kiev

-

Helios Kharkiv 1-0 Obolon-Brovar