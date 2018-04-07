Marouane Fellaini Türkiye'den vazgeçti



Belçikalı yıldız, Serie A ekiplerinden Roma’ya transfer olmak için görüşmelere başladı. 30 yaşındaki futbolcunun gelecek günlerde Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve Roma’nın yolunu bedelsiz tutacağı aktarıldı.



Daily Mail ve Corriere Dello Sport’ta yer alan haberde, Fellaini’nin Galatasaray ve Beşiktaş ile görüşmeler yaptığı ancak Türkiye’ye gitmek istemediği belirtildi.



Özellikle Beşiktaş’ın transfer için en fazla adı geçen kulüplerden olduğu kaydedildi.







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