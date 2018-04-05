SPOR

İngiltere Milli Takımı oyuncularının eşlerine büyük şok!

1 saat önce

Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan İngiltere Milli Takımı'nın oyuncularının eşleri, devletin aldığı kararla şoka uğradı.

İngiltere Milli Takımı oyuncularının eşlerine büyük şok!
1 / 10

İngiltere Dışileri Bakanı Boris Johnson'ın çifte ajan Sergei Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekileceğini söylemesinin ardından flaş bir karar alındı.

2 / 10

İngiltere Futbol Federasyonu, Haziran ayında Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Takımı oyuncularının eşlerinin Rusya'ya federasyon tarafından götürülmeyeceğini açıkladı.

3 / 10

Bu kararın alınmasına güvenlik endişelerinin sebep olduğu belirtilirken takımda yer alan bazı oyuncuların, eşlerini St. Petersburg'un 30 kilometre dışında bir bölgeye yerleştireceği ve bu konuda ısrarcı oldukları vurgulandı.

4 / 10

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate de oyuncuları ailelerinden uzak tutmayacağını ve maçların bir gün sonrasında oyuncular ile eşlerinin görüşmesini mutlaka sağlayacağını söyledi.

5 / 10

İşte İngiltere Milli Takımı oyuncularının bazıları ve oyuncuların eşleri...

6 / 10

Ruby Mae - Dele Alli

7 / 10

Rebekah Vardy - Jamie Vardy

8 / 10

Sam Cooke - Chris Smalling

9 / 10

Jena Frumes - Jesse Lingard

10 / 10

Perrie Edwards - Oxlade Chamberlain

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.