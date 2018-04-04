Efsane futbolcu Ray Wilkins hayatını kaybetti

İngiltere futboluna damga vurmuş isimlerden Ray Wilkins hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Ray Wilkins, geçtiğimiz günlerde evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı.



Wilkins'in daha önce formasını terlettiği takımlardan Milan, efsane futbolcunun hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Milan resmi twitter adresi, ''Güle güle Ryan, seni özleyeceğiz. Bu gece bize öğrettiğin gibi savaşacağız'' mesajı yayınladı.



Ray Wilkins, İngiltere Mİlli takımı formasını 86 kez terletmiş ve Manchester United, Chelsea, PSG ve Milan gibi takımların formalarını giymişti.

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