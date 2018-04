Cenk Tosun 14 numaranın sırrını açıkladı!

Cenk Tosun futbol hayatıyla ilgili yaşadıklarını ve hedeflerini, "Sadece iyi bir futbolcu olmanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. İyi bir insan olmayı da hedefliyorum. Buraya adapte olmak zordu. Tamamen farklı bir futbol oynanıyor. Daha zor ve daha hızlı. Bugün olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Bu sadece harika bir futbolcu olmak için değildi. İyi bir insan olmak da buna dahil. Yetenek, çaba ve özverinin yanı sıra ailenin desteği de önemli. Beşiktaş'taki arkadaşlarımızın beni özleyeceğini biliyorum ve ben de onları özleyeceğim. Ancak benim İngiltere'de yapmam gereken çok şey var" sözleriyle aktardı.



"TOTTENHAM'A KARŞI OYNADIĞIM İLK MAÇ..."

Everton'da geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre hakkında konuşan Cenk Tosun, "Tottenham'a karşı oynadığım ilk maçın öncesinde doğru düzgün antrenman yapamadım. Bu benim performansımı etkiledi. Ancak sonrasında 2-3 hafta içerisinde toparlandım. Büyük umutlarla Everton'a geldim. Sam Allardyce, performansımın artınca bana şans verdi. Artık adaptasyon sürecini atlattım. Umarım her hafta ve uzun yıllar, Everton için daha fazla önemli işler yapacağım" dedi.



"TÜRKİYE'Yİ SEÇMEM ÇOK KOLAY OLDU"

Almanya yerine milli takım seçimini Türkiye'den kullanmasıyla ilgili konuşan Cenk Tosun, "Vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir. Maçtan önce milli marşımız çaldığında her zaman kendimi harekete geçiriyorum. Yani, Türkiye ve Almanya arasındaki tercih yapmak bu yüzden çok kolay oldu" diye konuştu.



"COLEMAN'DAN 23 NUMARAYI İSTEMEM HOŞ OLMAZDI"

Beşiktaş'ta 23 numarayı giydikten sonra Everton'da 14 numarayı tercih etmesiyla ilgili konuşan Cenk Tosun, "Seamus Coleman, Everton'da 8 yıldız 23 numaralı formayıyı giyiyor ve bu yüzden 23 numarayı aklımdan çıkardım. Seamus Coleman'ı gerçekten çok seviyorum, ona 23 numarayı verip vermeyeceğini sormadım bile, bunu sormam hiç hoş olmazdı" dedi.



"THIERY HENRY DE 14 NUMARA GİYİYORDU..."

Forma numarasıyla ilgili sözlerine devam eden Cenk Tosun, "Daha sonra dikkatimi 14 numara çekti. Thierry Henry gibi bazı büyük yıldızlar bu numarayla oynadı, ben de 14'ü seçmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.



"EVERTON'DA KİBİRLİ BİR OYUNCU YOK"

İngiltere'deki günlerinden de bahseden 26 yaşındaki golcü, "Everton'da bir aile ortamı var. Beşiktaş'ta da saha dışında sürekli takım arkadaşlarımla birlikte zaman geçirirdim. Everton'da çok iyi karşılandım, herkesle iyi geçiniyorum ve onlardan biri gibi hissediyorum. Takımda deneyimli ve ünlü oyuncular da olsa, kimse kibirli değil. Taraftarların da bana çok büyük desteği oldu" diye konuştu.



"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Everton'da Brighton maçında attığı iki golle ilgili samimi itiraflarda bulunan Cenk Tosun, "Fiziksel gücünüzü arttırırsanız, form yakalarsınız. Teknik direktörümüz, birkaç maç beni korumak için yedek bıraktı. Sonrasında taraftarın önünde yeniden 11'e girdim. Ve attığım gollerle, getirdiğim puanlarla gurur duydum. Goodison Park'ta Brighton'a attığım iki golü asla unutmayacağım. Taraftarların çıldırdığını gördüm ve tüylerim diken diken oldu" dedi.



Cenk Tosun ayrıca "Tosun Paşa bestesini seviyorum. Beni gerçekten heyecanlandırıyor" diye konuştu.



"CENK TOSUN İYİ KALPLİ BİRİ"

Everton'ın 21 yaşındaki forvet oyuncusu Dominic Calvert-Lewin, Cenk Tosun'la ilgili olarak "Gülümsemekten hoşlanıyor ve oldukça iyi kalpli" tanımını yaptı.



"TÜRKİYE'DEN BÜYÜK BİR KARAKTER OLARAK GELDİ"

Everton'ın kaptanı Phil Jagielka, Cenk Tosun'la ilgili "Herhangi bir şakadan kaçmadı, doğrudan içine atladı. Türkiye'den büyük bir karakter olarak geldi ve bu da ona burada yardım etti. Geldi ve takımın delikanlılarından oldu" ifadelerini kullandı.



"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE OLUYOR"

Teknik direktör Sam Allardyce ise "Her zaman saygılı oldu. Oynama tutkusu daha da arttı. Her türlü bitiriciliğe sahip. Doğru zamanda doğru yerde olma gibi bir ustalığa da sahip" sözleriyle Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti. (Sporx)

PAYLAŞ