Manchester United'dan Asensio için 200 milyon euro!

Real Madrid'in yıldız sol kanat oyuncusu Marco Asensio'ya Manchester United'ın astronomik bir teklifte bulunacağı öne sürüldü.



Don Balon'un yayımladığı habere göre İngiliz devi Manchester United, Asensio için çılgın bir teklifle Real'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın 22 yaşındaki genç yıldız için tam 200 milyon euro'yu (976 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi.



Öte yandan Real'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun da kulübünü bu konuda uyardığı ve Asensio'nun satılmaması gerektiğini söylediği öne sürüldü. Asensio'nun Real'le ile olan sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.

(Fanatik)