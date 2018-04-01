Chelsea 1 - 3 Tottenham (Maç özeti)

Chelsea-Tottenham maçına ev sahibi Chelsea iyi başladı. 30. dakikada Chelsea, İspanyol golcüsü Morata ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Christian Eriksen çok şık bir golle skora dengeyi getirdi ve ekipler soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.



Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Tottenham ikinci yarıda adeta şaha kalktı ve 62. ve 66. dakikalarda genç yıldızı Dele Alli ile skoru 3-1'e getirdi.



Kalan dakikalarda Chelsea gol fırsatı yakalasada sonucu değiştiremedi ve Londra derbisinde gülen taraf Tottenhma oldu. Bu sonuçla Tottenham 64 puanla 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve Devler Ligi yolunda çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Chelsea ise 56 puanda kaldı.

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