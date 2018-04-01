Arsenal 3 - 0 Stoke City (Maç özeti)

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 75. dakikasında penaltı kazanan Arsenal, Aubameyang'la aradığı golü buldu. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aubameyang kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.



89. dakikada Badou Ndiaye, Lacazette'i düşürünce Arsenal bir penaltı daha kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Lacazette de maçın skorunu ilan etti: 3-0.



Bu sonuçla Arsenal 51 puana yükseldi. 27 puanda kalan Stoke City ise düşme hattından çıkamadı.

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