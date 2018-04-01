Salah, Liverpool’u sırtlamaya devam ediyor



İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Liverpool deplasmanda Crystal Palace’ı 2-1 mağlup etti. Maçın 13. dakikasında Palace oyuncusu Milivojevic’in golüyle geriye düşen Merseyside kırmızıları, 49. dakikada Mane ile eşitliği sağlarken, 84. dakikada da Mohamed Salah takımını galibiyete taşıdı. Gösterdiği performans ve attığı golle göz dolduran Salah hem takımında hem Premier Lig’de yıldızı parlıyor. Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla Serie A’da 31 maçta 15 gol, 13 asist ile oynayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig’deki 31 maçta 29 gol, 10 asist yaparak geçen sezon ki performansını katlamış oldu.

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