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Alexis Sanchez sevgilisi Mayte Rodriguez'in yanında rezil oldu!

2 saat önce

Alexis Sanchez, seksi sevgilisi Mayte Rodriguez'le yemek yerken beklemediği bir olayla karşılaştı.

Alexis Sanchez sevgilisi Mayte Rodriguez'in yanında rezil oldu!
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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

Arsenal'ın yıldızı Alexis Sanchez, güzel sevgilisi Mayte Rodriguez ile bir restoranda yemek yerken beklemediği bir olayla karşılaştı.
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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

Rodriguez ile akşam yemeği yiyen Sanchez, Ranger Rover marka otomobilini yanlış yere park edince trafik cezası aldı.
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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

Kız arkadaşının yanında adeta rezil olan Sanchez, daha sonra arabasıyla mekandan ayrıldı.
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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

Sanchez'in seksi sevgilisi Rodriguez, Şili'de çok tanınan bir aktris.
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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

Seksi oyuncunun yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından binlerce beğeni alıyor.
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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı

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