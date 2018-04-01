Anahtar Kelimeler:
Alexis Sanchez sevgilisi Mayte Rodriguez'in yanında rezil oldu!
2 saat önce
Alexis Sanchez, seksi sevgilisi Mayte Rodriguez'le yemek yerken beklemediği bir olayla karşılaştı.
1 / 20
Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı
Arsenal'ın yıldızı Alexis Sanchez, güzel sevgilisi Mayte Rodriguez ile bir restoranda yemek yerken beklemediği bir olayla karşılaştı.
2 / 20
Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı
Rodriguez ile akşam yemeği yiyen Sanchez, Ranger Rover marka otomobilini yanlış yere park edince trafik cezası aldı.
3 / 20
Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı
Kız arkadaşının yanında adeta rezil olan Sanchez, daha sonra arabasıyla mekandan ayrıldı.
4 / 20
Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı
Sanchez'in seksi sevgilisi Rodriguez, Şili'de çok tanınan bir aktris.
5 / 20
Alexis Sanchez beklemediği bir olayla karşılaştı
Seksi oyuncunun yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından binlerce beğeni alıyor.