Everton taraftarından Tosun Paşa pankartı

Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeli karşılığında devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kısa süreli bir alışma döneminin ardından mavi beyazlı taraftarların sevgilisi oldu.



TOSUN PAŞA PANKARTI AÇILDI



22 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer olduğu Everton'da ilk 4 maçında gol atamayan Cenk Tosun daha sonraki 3 maçında ise 4 gol attı ve adından söz ettirdi.



Taraftarın da sevgisini kazanan Cenk Tosun için Manchester City maçında tribünlerde 'Tosun Paşa' pankartı açıldı.



MANCHESTER CITY 3-1 KAZANDI



Cenk Tosun'un 75 dakika sahada kaldığı mücadeleyi Manchester City 3-1 kazandı. Maça hızlı başlayan City, Sane ve Sterling'in golleriyle henüz 12. dakikada 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Sterling ise galibiyeti perçinleyen golü attı. Everton'ın tek sayısı 63. dakikada Bolasie'den geldi.

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