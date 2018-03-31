Everton 1 - 3 Manchester City (Maç özeti)

Premier Lig'de 32. hafta karşılaşmalarında Everton'a konuk olan lider Manchester City, rakibini 3-1'lik skorla devirerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.



Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, ilk 11'de sahaya çıktığı ancak istediği topları almakta zorlandığı maçın 79. dakikasında yerini Oumar Niasse'ye bıraktı.



Manchester City'ye galibiyeti getiren goller 4. dakikada Leroy Sane, 12. dakikada Gabriel Jesus ve 37. dakikada Raheem Sterling'den geldi.



Everton'ın tek golünü ise 63. dakikada Yannick Bolasie kaydetti.



Manchester City bu sonucun ardından 84 puana yükselirken, Everton ise 40 puanda kaldı.

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