Chelsea efsanesi Ray Wilkins kalp krizi geçirdi!

Eski futbolcunun eşi Jackie, "Kalp krizi geçirdi ve şu an yoğun bakımda. Durumu iyi değil, korkuyorum. Durumu çok kritik" açıklamasını yaptı.

DROGBA VE LAMPARD'DAN MESAJ

Didier Drogba sosyal medya hesabından "Ray Wilkins ve ailesi güçlü olun. Mavi ordu olarak, dualarımızı gönderiyoruz" paylaşımını yaptı. Chelsea'nin bir diğer efsane oyuncularından Lampard ise, "Tüm düşüncemiz ve gücümüz, bu ve ailesiyle birlikte" ifadelerini kullandı.



RAY WILKINS KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine 1973 yılında Chelsea'de başlayan Wilkins, Manchester United, Milan ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giydi. Kulüp kariyerinde 235 maça çıkan ve orta sahada görev alan Ray Wilkins, 7 gol attı ve 2 asist yaptı. Ayrıca Wilkins, İngiltere Milli Takımı'nın formasını 86 kez terletti. Ray Wilkins, 1998-2000 ve 2008-2010 yıllarında Chelsea'de yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Teknik direktör olarak QPR, Fulham ve Ürdün Milli Takımı'nda görev yaptı. (Sporx)

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