Klopp’tan Emre Can tepkisi: Yok 250 bin Pound

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool’da Menajer Jürgen Klopp, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’ın takımdaki geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu. Klopp, “Emre Can ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an her şey açık durumda, verilmiş bir karar yok. Sürekli kendisiyle konuşuyoruz. Bizimle sözleşme imzalamaması dışında her şey iyi gidiyor, bir problemimiz yok” ifadelerini kullandı.



İngiliz basınında çıkan Emre Can’ın Liverpool’da haftalık 200 bin Pound maaş istiyor dedikoduları hakkında da konuşan Klopp, “Yok 250 bin Pound! Bu kadar maaş istediği haberleri gerçek değil” diye konuştu. Emre Can’ın sezon sonunda 2018 Dünya Kupası’nın ardından Juventus’la sözleşme imzalaması bekleniyor.

