Cenk Tosun'dan transfer itirafı!

Everton ve A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun, S Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, Türkiye'de büyük takımlardan teklif aldığını itiraf ederken, Beşiktaş, Premier Lig ve kariyeri hakkında birçok konuyla ilgili konuştu.



İşte Cenk Tosun'un açıklamaları: "Rekabetin olmadığı yerde rahatlık çöker. Rekabetin olduğu yerde başarı gelir. Her zaman iyi olmak zorundaydım. Kendime has bir futbolum var. Kendi filosofim var. İstediklerimi sahaya yansıtmak istiyorum."



"BÜYÜK KEYİF VERDİ"

"İngiltere, futbolun en iyi ligi. İngiltere ligi de bir Şampiyonlar Ligi gibi. O yüzden zaten en iyi lig diyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde de oynamak büyük keyif verdi. Şampiyonlar Ligi'nde goller atmak gurur verici bir şey. Yenilgisiz gruptan çıkmak çok güzeldi."



"KIRMIZI KARTTAN SONRA..."

"Bir oyuncudan değişecek bir şey değildi. İlk maçta Beşiktaş ilk 20 dakika çok iyi bir futbol oynadı. Talihsiz kırmızı karttan sonra Alianz Arena yani o sahada oynamak çok zor. Paris Saint Germain bile o sahada çok zorlandı. Farklı olabilirdi mesela 11'e 11 olsa."



MARIO GOMEZ YORUMU

"Hepsinden biraz biraz bir şeyler öğrendim. Mario Gomez'den çok şey öğrendim. Aboubakar'la da birbirimizi çok iyi tamamladık. Ona da ben bir şeyler katmaya çalıştım. Yaşına rağmen çok iyi işler başardı. Kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. Mario Gomez'in gol vuruşu çok iyiydi."



"ŞENOL GÜNEŞ BİZE ABİ, BABA GİBİ YAKLAŞIYORDU"

"Şenol hocanın bize yaklaşımı çok farklı. Gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi bize yaklaşıyordu. Sadece ilk 11'i değil bütün takımı idare ediyordu. Futbol zekası çok iyi bir hoca. Futbolculara yaklaşımı çok iyi bir hocamız."



"SKIBBE'NİN BANA KATTIĞI ÇOK ŞEY VAR"

"17 yaşında profesyonel oldum. Bütün klasmanlarda oynadım. Michael Skibbe zamanında biraz şanssız bir zamanda profesyonel oldum. Önümde 3-4 tane kendi ülke Milli Takım'ın da oynayan oyuncular vardı. Skibbe'nin bana kattığı çok şey var."



"BENİ BÜYÜK TAKIMLAR İSTEDİ"

"Türkiye'de büyük takımlarda istedi beni. 18 yaşında Frankfurt'ta yok olmak varken Gaziantep'e geldim. Tolunay Kafkas beni çok istiyordu. Kariyerimin başlangıcında onun çok etkisi var. İlk yarım sezonda çok güzel bir performans gösterdim. Gaziantep'e transfer olduktan sonra o güveni bana Tolunay hoca verdi. Ondan sonra kariyerim devam etti. İnişli çıkışlı dönemlerim oldu. Beşiktaş'ta as forvet olmak zordu. İlk sene az oynadım. 2. sene biraz daha fazla oynamaya başladım. 3. sezonda da 34 maçın 31'inde oynadım."



"DÜNYANIN EN İYİ LİGİ"

İngiltere, dünyanın en iyi ligi. Futbol oynarken çok zevk alıyorsun. Mesela idman tesisleri çok iyi. Tesislerimiz çok güzel. İdman günleri bütün günümüzü orada harcıyoruz. Çalışma sistemleri buradan biraz daha farklı. Gerçekten çok profesyonel bir hayat yaşıyoruz. İngiltere'de idmanlar biraz daha yoğun. Ama haftada iki gün iznimiz oluyor."



"YENİLGİ ÇOK ABARTILIYOR"

"Sevinçler iki tarafta da aynı. Yenilgi de mesela burada 'spor' olduğunu unutabiliyoruz. Çok abartılıyor. Biz hepimiz çok mutluyuz, Türk olduğumuz için. Oraya gidip sosyalleşmek lazım. İngiliz hayatına ayak uydurmak lazım, o kültüre alışmak lazım. Abdullah hocaya o konuda katılıyorum. Cengiz'de gidip yaptı onu."



"GELDİĞİMDE LİGE HAZIR DEĞİLDİM"

Tottenham gibi bir maçla başlamak benim için dezavantaj oldu. İkinci devre kötü oynayınca öyle bir skorla maçı kaybettik. Hoca beni koruma amaçlı kenara aldı. Devam eden lige geldiğim için hazır değildim. Fizik açığımı kapattığımda hoca beni maçlarda düzenli olarak oynatmaya başladı."



"SAM ALLARDYCE BANA GÜVENİ VAR"

"Hocamızın gerçekten bana güveni var. Beni arayıp baskı da yaptı. Yardımcı hocalar olsun, hoca olsun ekstra çalışma programları uyguladılar."



"ROONEY'İ TAKDİR ETTİM"

"Şimdi takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Top alınca ne yapacağım biliyorum. İlk başta onun zorluğu oldu. Adapte olunca takım arkadaşlarımı şimdi daha iyi tanıyorum. Rooney'in karakterini takdir ettim. Bu kadar başarıyı elde edipte bu kadar alçak gönüllü olmak takdir edilesi bir durum. Onunla oynamak bizim için büyük bir şans. Kulübü çok seviyor. Orada profesyonel olduğu için elinden gelen her şeyi yapmak istiyor."

