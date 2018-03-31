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Milli yıldıza tarihi teklif!
47 dakika önce
Çağlar Söyüncü için bomba iddia! Çağlar Söyüncü için Premier Lig'in iki devi birbirine girdi, 30 milyon sterlin gibi önemli bir rakam gündeme geldi.
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A Milli Futbol Takımımız ve Türk futbolunun yükselen değerlerinden Çağlar Söyüncü rotasını İngiltere’ye kırıyor.
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Avrupa’nın en iyi ve en çekişmeli ligi olarak görülen Premier Lig’in dev kulüpleri Çağlar için adeta bir yarışa tutuştu.
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Uzun bir süredir Arsenal’in takibinde olan genç stoper, son anda Manchester City ile de görüşmelere başladı.
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Şu anda Bundesliga’da Freiburg forması giyen Çağlar’ın menajerinin dün itibariyle Londra’da Manchester City ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
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Edinilen bilgiye göre, daha önce 2015-16 sezonunda bir diğer Türk yıldız Enes Ünal’ı kadrosuna katan City, şimdi de 21 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.
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'Topçular'ın sezon başından beri kadrosunda görmek istediği Çağlar için transferde ciddi bir yatırım ayarladığı ve bu nedenle hazırlıkların tamam olduğu aktarıldı.
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