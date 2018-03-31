Milli yıldıza tarihi teklif!

1 / 14 A Milli Futbol Takımımız ve Türk futbolunun yükselen değerlerinden Çağlar Söyüncü rotasını İngiltere’ye kırıyor.



2 / 14 Avrupa’nın en iyi ve en çekişmeli ligi olarak görülen Premier Lig’in dev kulüpleri Çağlar için adeta bir yarışa tutuştu.



3 / 14 Uzun bir süredir Arsenal’in takibinde olan genç stoper, son anda Manchester City ile de görüşmelere başladı.



4 / 14 Şu anda Bundesliga’da Freiburg forması giyen Çağlar’ın menajerinin dün itibariyle Londra’da Manchester City ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.



5 / 14 Edinilen bilgiye göre, daha önce 2015-16 sezonunda bir diğer Türk yıldız Enes Ünal’ı kadrosuna katan City, şimdi de 21 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.



6 / 14 Ancak transfer görüşmelerinde Arsenal’in elinin daha güçlü olduğu ifade edildi.



7 / 14 'Topçular'ın sezon başından beri kadrosunda görmek istediği Çağlar için transferde ciddi bir yatırım ayarladığı ve bu nedenle hazırlıkların tamam olduğu aktarıldı.



8 / 14 Manchester City’nin son anda araya girip, ihtimallerini zorlayacağı dile getirildi.



9 / 14 Dün itibariyle de City-Çağlar Söyüncü cephesinde ilk görüşmeler yapıldı.



10 / 14 Arsenal’in de yakından izlediği bu görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.



11 / 14 Öte yandan, İngiliz basınında, Arsenal’in 30 milyon sterlin değerinde bir parayı gözden çıkardığı ve teklif konusunda en güçlü takım olduğunu da bildirildi.



12 / 14 Çağlar Söyüncü’nün İngiltere’ye transfer olma ihtimali, Ada basınını heyecanlandırdı.



13 / 14 Daily Mail Gazetesi, milli stoperle ilgili detaylı bir analiz yazısı yayımladı.

