Abingdon United-Abingdon Town maçı 17-0 bitince hakem maçı erken bitirdi

İngiltere amatör liginde mücadele eden Abingdon United ile Abingdon Town arasındaki mücadelede ilginç bir olay yaşandı.



Geçtiğimiz gün Abingdon United ile Abingdon Town arasındaki mücadeleye hakemin kararı damga vurdu. 70. dakikada Abingdon United rakibi önünde 10-0 öne geçerken, 85. dakikada Abingdon United skoru 17-0'a getirmeyi başardı.



Bu dakikadan sonra Abingdon Town forması giyen oyuncular sahada yürümeye başladı. Hakem de bunun üzerine karşılaşmayı 5 dakika önce bitirdi ve Abingdon United, rakibine 85 dakikada 17 gol atarak maçı da 17-0 kazandı.



Alınan 17-0'lık skor ve hakemin karşılaşmayı inisiyatif alarak 5 dakika önce bitirmesi İngiltere'de günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Abingdon United ligde lider durumda bulunuyor.

(Sporx)