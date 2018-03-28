Everton Sam Allardyce ile yollarını ayırıyor

Sezon ortasında Everton'ın başına geçen Sam Allardyce, taraftarları ve yönetimi mutlu etmiş değil. Everton yönetimi de sezon sonunda teknik ekipte büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor.



İngiliz Daily Mirror Gazetesi'nin haberine göre; Everton'ın Shakhtar Donetsk'in Portekizli menajeri Paulo Fonseca'yla anlaştığı iddia edildi. Habere göre Sam Allardyce'la yola devam etmeme kararı alındı.



Big Sam'le yollarını ayıracak olan Everton'ın Paulo Fonseca'yla randevu aldığı ve bu görüşmeleri bizzat Everton'ın en büyük hissedarı olan Farhad Moshiri'nin yaptığı belirtiliyor.



Everton ayrıca PSV'den Sportif Direktör Marcel Brands'ı da kadrosuna katacak.

PAYLAŞ