Everton'da yeni hedef Andrea Belotti

Devre arasında Cenk Tosun'u kadrosuna katan Everton, gelecek sezon milli oyuncumuzun yanına bir golcü daha almayı planlıyor.



Son maçlarda Everton'daki golleriyle Premier League'e ısındığını gösteren Cenk Tosun'un yeni partnerinin Belotti olması bekleniyor.



Everton, gelecek sezon daha iddialı işler yapabilmek adına forvete bir takviye daha yapmayı planlıyor. Ada basınıdna yer alan haberde Sam Allardyce'ın Cenk Tosun ile birlikte düşündüğü ismin Torino forması giyen Andrea Belotti oldğu belirtildi.



Geçen sezon Serie A'daki performansıyla adından söz ettiren ancak bu sezon sadece 6 gol atan Andrea Belotti için İngiliz temsilcisi, yaz döneminde bir teklif yapacak. Torino, daha önce Chelsea'nin de istediği Belotti için 100 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti. Ancak golcü oyuncunun performansındaki gerileme nedeniyle teklif gelmesi halinde İtalyanların daha düşük bir bonservis bedeli belirlemesi bekleniyor.



Andrea Belotti bu sezon Serie A'da oynadığı maçlarda 6 gole imza attı.

(Sporx)