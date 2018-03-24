SPOR

Dünyaca ünlü futbolcuyla ilgili şok gerçek

2 saat önce

Liverpool'un yıldız oyuncusu Sadio Mane, çocukken yaşadığı zorlukları Liverpool televizyonuna verdiği röportajda anlattı. İşte Mane'nin ağzından kendi hayat hikayesi...

Dünyaca ünlü futbolcuyla ilgili şok gerçek
1 / 18

"Kendimi bildim bileli hızlıyım. Doğal halim bu. Hızım için ekstra çalışmadım. Allah'ın bana verdiği bir özellik. Okulda da hızım nedeniyle sürekli beni yarışlara sokarlardı.

2 / 18

Orada da çok iyiydim. Sürekli koşardım. Uzun mesafe de koşabiliyorum. Her zor zamanımda Allah'a sığınıyorum ve Kur'an-ı Kerim okuyorum.

3 / 18

Din, benim için çok önemli. İslamın kurallarına saygılı davranıyorum ve günde 5 vakit namaz kılıyorum.

4 / 18

Vücudumu tanıyorum, neyin iyi geleceğini biliyorum. Özel aşçım var ve bana uygun yemekleri yapıyor. Sağlıklı şeyler yemeyi seviyorum.

5 / 18

Alkol kullanmıyorum. Hayatımda denemedim. Asla sigara da içmedim. Küçükken ayakkabılarımı giyer ve sadece koşardım. Asla bisikletim olmadı, her yere koşarak gidiyordum.

6 / 18

El Hadji Diouf, izlemekten keyif aldığım ilk futbolcuydu. 2002 Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı attığı golü hatırlıyorum.

7 / 18

Okuldan kaçıp o maçı izlemek için arkadaşımın evine gitmiştim. Diouf tam bir kahramandı.

8 / 18

Profesyonelseniz her şeye hazırlıklı olmalısınız. Bazen istediğiniz gibi gitmez. Sakatlandığım zaman, benim için hiç kolay değildi.

9 / 18

Hemen iyileşmek için bir yol bulmalıydım. Sezon başı 1 haftalık tatilimiz var. Ben de o tatilde doktora gidip tedavi olmuştum.

10 / 18

Eğer 25 yaşındaysanız her şeyi kazandığınızı söyleyemezsiniz. Hala bir şeyler öğreniyorum. Ne kadar ileriye gidebileceğimi biliyorum. Bunun için de çok uğraşıyorum.

11 / 18

Henüz 15 yaşında yaşadığım yeri terkedip Senegal'in başkenti Dakar'a gittim. Bavulumu topladım, babam gibi gördüğüm birisinden yardım istedim.

12 / 18

'Dakar'a gitmek istiyorum, bana yardımcı olur musun diye sordum?' Böylece yola çıktım.

13 / 18

Amcam ve kuzenlerimin de olduğu 10 kişilik bir evde büyüdüm. Gideceğimi kimse bilmiyordu. Annem veya babama bile söylememiştim.

14 / 18

Gidince herkes panik olmuştu. Beni bulmak ve geri getirmek için birisini göndermişlerdi. Ailemde kimse futbolcu olacağıma inanmamıştı.

15 / 18

Okulumu bitirdikten sonra "Tamam futbolcu olmayı bu kadar çok istiyorsan dene o zaman" dediler. Ben de denedim...

16 / 18

Gelecek sezon Naby Keita ile aynı takımda olacağız. Keita benim için arkadaş değil, kardeş. Sürekli konuşuyoruz.

17 / 18

Her zaman Liverpool hakkında sorular soruyor. Ben de ona 'burası fantastik' diyorum. Klopp, Dortmund'u çalıştırırken de beni çok istemişti.

18 / 18

O zamanlar Salzburg'da oynuyordum ve takımım transfer olmama izin vermemişti. Liverpool'a gittiğinde tekrar beni istedi. Doğru takımda doğru teknik direktöre kavuştum."

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.