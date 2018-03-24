Dünyaca ünlü futbolcuyla ilgili şok gerçek

1 / 18 "Kendimi bildim bileli hızlıyım. Doğal halim bu. Hızım için ekstra çalışmadım. Allah'ın bana verdiği bir özellik. Okulda da hızım nedeniyle sürekli beni yarışlara sokarlardı.



2 / 18 Orada da çok iyiydim. Sürekli koşardım. Uzun mesafe de koşabiliyorum. Her zor zamanımda Allah'a sığınıyorum ve Kur'an-ı Kerim okuyorum.



3 / 18 Din, benim için çok önemli. İslamın kurallarına saygılı davranıyorum ve günde 5 vakit namaz kılıyorum.



4 / 18 Vücudumu tanıyorum, neyin iyi geleceğini biliyorum. Özel aşçım var ve bana uygun yemekleri yapıyor. Sağlıklı şeyler yemeyi seviyorum.



5 / 18 Alkol kullanmıyorum. Hayatımda denemedim. Asla sigara da içmedim. Küçükken ayakkabılarımı giyer ve sadece koşardım. Asla bisikletim olmadı, her yere koşarak gidiyordum.



6 / 18 El Hadji Diouf, izlemekten keyif aldığım ilk futbolcuydu. 2002 Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı attığı golü hatırlıyorum.



7 / 18 Okuldan kaçıp o maçı izlemek için arkadaşımın evine gitmiştim. Diouf tam bir kahramandı.



8 / 18 Profesyonelseniz her şeye hazırlıklı olmalısınız. Bazen istediğiniz gibi gitmez. Sakatlandığım zaman, benim için hiç kolay değildi.



9 / 18 Hemen iyileşmek için bir yol bulmalıydım. Sezon başı 1 haftalık tatilimiz var. Ben de o tatilde doktora gidip tedavi olmuştum.



10 / 18 Eğer 25 yaşındaysanız her şeyi kazandığınızı söyleyemezsiniz. Hala bir şeyler öğreniyorum. Ne kadar ileriye gidebileceğimi biliyorum. Bunun için de çok uğraşıyorum.



11 / 18 Henüz 15 yaşında yaşadığım yeri terkedip Senegal'in başkenti Dakar'a gittim. Bavulumu topladım, babam gibi gördüğüm birisinden yardım istedim.



12 / 18 'Dakar'a gitmek istiyorum, bana yardımcı olur musun diye sordum?' Böylece yola çıktım.



13 / 18 Amcam ve kuzenlerimin de olduğu 10 kişilik bir evde büyüdüm. Gideceğimi kimse bilmiyordu. Annem veya babama bile söylememiştim.



14 / 18 Gidince herkes panik olmuştu. Beni bulmak ve geri getirmek için birisini göndermişlerdi. Ailemde kimse futbolcu olacağıma inanmamıştı.



15 / 18 Okulumu bitirdikten sonra "Tamam futbolcu olmayı bu kadar çok istiyorsan dene o zaman" dediler. Ben de denedim...



16 / 18 Gelecek sezon Naby Keita ile aynı takımda olacağız. Keita benim için arkadaş değil, kardeş. Sürekli konuşuyoruz.



17 / 18 Her zaman Liverpool hakkında sorular soruyor. Ben de ona 'burası fantastik' diyorum. Klopp, Dortmund'u çalıştırırken de beni çok istemişti.

