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Dünyaca ünlü futbolcuyla ilgili şok gerçek
2 saat önce
Liverpool'un yıldız oyuncusu Sadio Mane, çocukken yaşadığı zorlukları Liverpool televizyonuna verdiği röportajda anlattı. İşte Mane'nin ağzından kendi hayat hikayesi...
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"Kendimi bildim bileli hızlıyım. Doğal halim bu. Hızım için ekstra çalışmadım. Allah'ın bana verdiği bir özellik. Okulda da hızım nedeniyle sürekli beni yarışlara sokarlardı.
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Orada da çok iyiydim. Sürekli koşardım. Uzun mesafe de koşabiliyorum. Her zor zamanımda Allah'a sığınıyorum ve Kur'an-ı Kerim okuyorum.
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Din, benim için çok önemli. İslamın kurallarına saygılı davranıyorum ve günde 5 vakit namaz kılıyorum.
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Vücudumu tanıyorum, neyin iyi geleceğini biliyorum. Özel aşçım var ve bana uygun yemekleri yapıyor. Sağlıklı şeyler yemeyi seviyorum.
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Alkol kullanmıyorum. Hayatımda denemedim. Asla sigara da içmedim. Küçükken ayakkabılarımı giyer ve sadece koşardım. Asla bisikletim olmadı, her yere koşarak gidiyordum.
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El Hadji Diouf, izlemekten keyif aldığım ilk futbolcuydu. 2002 Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı attığı golü hatırlıyorum.
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Profesyonelseniz her şeye hazırlıklı olmalısınız. Bazen istediğiniz gibi gitmez. Sakatlandığım zaman, benim için hiç kolay değildi.
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Hemen iyileşmek için bir yol bulmalıydım. Sezon başı 1 haftalık tatilimiz var. Ben de o tatilde doktora gidip tedavi olmuştum.
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Eğer 25 yaşındaysanız her şeyi kazandığınızı söyleyemezsiniz. Hala bir şeyler öğreniyorum. Ne kadar ileriye gidebileceğimi biliyorum. Bunun için de çok uğraşıyorum.
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Henüz 15 yaşında yaşadığım yeri terkedip Senegal'in başkenti Dakar'a gittim. Bavulumu topladım, babam gibi gördüğüm birisinden yardım istedim.
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Amcam ve kuzenlerimin de olduğu 10 kişilik bir evde büyüdüm. Gideceğimi kimse bilmiyordu. Annem veya babama bile söylememiştim.
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Gidince herkes panik olmuştu. Beni bulmak ve geri getirmek için birisini göndermişlerdi. Ailemde kimse futbolcu olacağıma inanmamıştı.
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Okulumu bitirdikten sonra "Tamam futbolcu olmayı bu kadar çok istiyorsan dene o zaman" dediler. Ben de denedim...
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Gelecek sezon Naby Keita ile aynı takımda olacağız. Keita benim için arkadaş değil, kardeş. Sürekli konuşuyoruz.
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