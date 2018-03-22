Cenk Tosun verilen destekten memnun

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun, kariyerindeki yeni dönemde sadece Beşiktaş'ı değil, Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.



Everton Türkiye sosyal medya hesabına konuşan 26 yaşındaki milli futbolcu, "Burada sadece Beşiktaş taraftarını değil, bütün ülkemi, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Bursasporlu, Trabzonsporlu, bütün takımların taraftarlarını gururlandırmaya çalışıyorum. Sadece Beşiktaş'ı değil, güzel ay-yıldızlı bayrağımızı temsil ediyorum." ifadelerini kullandı.



Futbolseverlerin kendisine verdiği desteğin öz güvenini artırdığını belirten Cenk Tosun, "Bunu maça da yansıtabiliyorum. İlk günden beri çok güzel mesajlar geliyor. Desteklerini eksik etmesinler, onları çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle ligdeki son üç maçında dört kez rakip fileleri havalandırdı.

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