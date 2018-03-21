Cenk Tosun, tüm takımların taraftarlarının yanında olduğunu söylerken, "Burada sadece Beşiktaş taraftarını değil, bütün ülkemi hani, Fenerbahçeli'si, Galatasaraylı'sı, Bursasporlu'su Trabzonlu'su, hepsini gururlandırmaya çalışıyorum burada. Ben sadece Beşiktaş'ı temsil etmiyorum, o güzel Ay-yıldızlı bayrağımızı temsil ediyorum burada. Onların bana verdiği moral, benim öz güvenimde de güzel şeyler yapıyor ve maça da yansıtabiliyorum bunu. İlk günden beri güzel mesajlar geliyor. Desteklerini eksik etmesinler, ben onları çok seviyorum" diye konuştu.



Premier Lig'de 7 maçta 424 dakika süre alan Cenk Tosun, son 3 maçında 4 gol atarak yıldızlaştı.

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