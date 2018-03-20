Rafael Benitez: 'Beşiktaş'ı 8-0 yendiğimiz maçtan zevk aldım'

Newcastle United Menajeri Rafa Benitez, içinde bulunduğu dönemi anlatırken Liverpool'un başında olduğu dönemde Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettikleri maça da değindi.



Bu sezon Newcastle United'da yaptığı işten memnun olup olmadığı sorulan Benitez, "Ben kazanırken yaptığım işten zevk alırım. İşimi iyi yapıp, sonunda doğrusuna gittiğimi gördüğümde gururlanıyorum. Buradaki zamanımın tamamında acı çekerken zevk almak kolay değil çünkü kazanman gerekse de bazen kaybediyorsun. Bu sezondan zevk aldım mı? Hayır fakat belki bu 'zevk alma' kelimesi İngiltere'de farklıdır. Yaptığım işten memnunum, seviyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Beşiktaş'a 8 gol attığımda zevk aldım." dedi.

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