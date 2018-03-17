Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Premier Lig'in 31. haftasında Cenk Tosun'un takımı Everton deplasmanda Stoke City ile karşılaştı. Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 69. ve 84. dakikalarda attığı gollerle Everton'a galibiyeti getirdi. Cenk Tosun bu gollerle Premier Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Yoğun kar yağışı altında geçen mücadelede 30. dakikada Stoke City kırmızı kart gördü. Charlie Adam rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye çıkan milli yıldızımız Cenk Tosun attığı golle Everton'ı 1-0 öne geçirdi. 77'de 10 kişilik Stoke City'de Moting golü attı ve durumu 1-1 yaptı.

84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan maçın yıldızı Cenk Tosun, Walcott'un asistinde topu ağlara göndererek Everton'ı 2-1'lik galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Everton puanını 40 yaparken, Stoke City ise 27 puanda kaldı.



CENK TOSUN EVERTON TARİHİNE GEÇTİ

Cenk Tosun bu golleriyle Everton formasıyla Romelu Lukaku'nun Aralık 2016'daki Watford maçından bu yana bir deplasmanda iki gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.