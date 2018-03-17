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Leeds United Emma Louise Jones'u sunucu olarak transfer etti

1 saat önce

Leeds United'ın kulüp televizyonu sunucusu Emma Louise Jones, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Leeds United Emma Louise Jones'u sunucu olarak transfer etti
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İngiltere Championship Ligi'nde mücadele eden Leeds United, yılın transferini gerçekleştirdi.

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Leeds United, Emma Louise Jones'u kulüp televizyonu sunuculuğuna getirerek İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.

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Sarışın sunucu, güzelliğiyle Leeds taraftarlarının adeta sevgilisi hâline geldi.

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Daha önce çeşitli radyolarda çalışan güzel sunucu, Leeds United TV'de çalışmasına rağmen futbolu sevmediğini itiraf etti.

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Hiçbir zaman futbol hayranı olmadığını söyleyen Jones, buna rağmen Leeds United için çalışmaya başladıktan sonra oyuna aşık olduğunu belirtti.

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28 yaşındaki Jones, İngiltere'nin en güzel sunucularından biri olarak kabul ediliyor.

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Emma Louise Jones Leeds United kulüp televizyonuna transfer oldu

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Emma Louise Jones Leeds United kulüp televizyonuna transfer oldu

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Emma Louise Jones Leeds United kulüp televizyonuna transfer oldu

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Emma Louise Jones Leeds United kulüp televizyonuna transfer oldu

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Emma Louise Jones Leeds United kulüp televizyonuna transfer oldu

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İngiltere
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