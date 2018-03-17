Leeds United Emma Louise Jones'u sunucu olarak transfer etti

1 / 11 İngiltere Championship Ligi'nde mücadele eden Leeds United, yılın transferini gerçekleştirdi.



2 / 11 Leeds United, Emma Louise Jones'u kulüp televizyonu sunuculuğuna getirerek İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.



3 / 11 Sarışın sunucu, güzelliğiyle Leeds taraftarlarının adeta sevgilisi hâline geldi.



4 / 11 Daha önce çeşitli radyolarda çalışan güzel sunucu, Leeds United TV'de çalışmasına rağmen futbolu sevmediğini itiraf etti.



5 / 11 Hiçbir zaman futbol hayranı olmadığını söyleyen Jones, buna rağmen Leeds United için çalışmaya başladıktan sonra oyuna aşık olduğunu belirtti.



6 / 11 28 yaşındaki Jones, İngiltere'nin en güzel sunucularından biri olarak kabul ediliyor.



7 / 11 Emma Louise Jones Leeds United kulüp televizyonuna transfer oldu



8 / 11 Emma Louise Jones Leeds United kulüp televizyonuna transfer oldu



9 / 11 Emma Louise Jones Leeds United kulüp televizyonuna transfer oldu



10 / 11 Emma Louise Jones Leeds United kulüp televizyonuna transfer oldu

