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Leeds United Emma Louise Jones'u sunucu olarak transfer etti
1 saat önce
Leeds United'ın kulüp televizyonu sunucusu Emma Louise Jones, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.
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İngiltere Championship Ligi'nde mücadele eden Leeds United, yılın transferini gerçekleştirdi.
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Leeds United, Emma Louise Jones'u kulüp televizyonu sunuculuğuna getirerek İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.
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Daha önce çeşitli radyolarda çalışan güzel sunucu, Leeds United TV'de çalışmasına rağmen futbolu sevmediğini itiraf etti.
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